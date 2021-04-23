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Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler

Usta şarkıcı Edip Akbayram'ın kız çocuğu olan Türkü Akbayram merak edilmeye başlandı. Türkü Akbayram kimdir, nerede dünyaya gelmiştir, kaç yaşındadır, kiminle evli? Soruları son zamanlarda internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

23 Nisan 2021 Cuma 20:20
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
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Pek çok gündemde yer almayan Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının vokalinde yer alıyor. Sesi de kendisi kadar güzel olan Türkü Akbayram, ilk çalışmasında "Hiçbiri"ni seslendiriyor.

Türkü Akbayram, kendisini büyük bir sanatçı olarak nitelendirerek "Akbayram" soyadını beğendiğini anlatarak babası Edip Akbayram'a duyduğu gururun altını çizdi. 2013 yılında Serdar Çınar ile evlenen Türkü Akbayram'ın Lavin isminde bir kızı vardır.

Türkü Akbayram kimdir?

1986 senesinde dünyaya gelen Türkü Akbayram, Ayten ile Edip Akbayram’ın kız çocuğudur. 2013 senesinde Serdar Çınar ile evlilik yapan Türkü Akbayram’ın nikahında şahit olarak Ramazan Aslan ile babasının Gaziantep’ten çocukluk arkadaşı olan Eyüp Leblebici üstlenmişti.

Üniversite yıllarında master yaptığı sırada evlenmeye karar verdiğini belirten Türkü Akbayram, sevincini dile getirirken, babasının ise eşini bugün itibariyle damadı değil evladı gibi gördüğünü anlatmıştı.

Serdar Çınar işle Türkü Akbayram’ın 2019 senesinde Lavin isminde kızları olmuştu.

Babasını kendine önek alan ve onun kızı olduğu içinde gururlu olduğunu anlatan, Türkü Akbayram, 2018 senesinde ‘Hiçbiri’ isimli şarkısı ile müzik sektörüne adım attı.

‘Edip Akbayram’ın kızı olmaktan gurur duyuyorum’

‘Akbayram’ soyadının her zaman avantajlı bir durumda olduğunu belirten Türkü Akbayram, Edip Akbayram’ın Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından olduğunu vurgulayarak, “Türkü, Edip Akbayram’ın kızıymış” şeklinde beni andıklarında hoşuma gidiyor açıklamasında bulundu.

Doğduğundan bu yana müziğin yaşamına girmesi sonrasında şarkı söylemenin en büyük tutkularının arasında olduğunu belirten Türkü Akbayram, yaşamı boyunca müzikle içli dışlı olduğunu anımsatarak, babasının konserleri, albüm aşamaları kendisinin eğitim yaşamı ve konservatuar aşaması süresince de müzikle içli dışlı olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’nden mezun olmasının ardından babasıyla birlikte sahnelerde olduğunu ifade eden Türkü Akbayram, senelerdir babasına vokallik yaptığını dile getirerek, ilk single şarkısını çıkarması için 3 sene düşündüğünü anlattı.

Bundan böyle tek başına bir şeylerin altından kalkması gerektiği düşüncesine kapıldığını söyleyen Türkü Akbayram, müzik sektörüne bakması sonrasında bulunduğu durumdan dolayı her zaman çekimserlik duygusunda olduğunu düşünerek, ardından beste aramasına başladığını ve ‘Hiçbiri’ ile tanışmasını anlattı.

‘Yakınlarım, ‘oh be’ dedi’

Single çalışmaları sonrasında çok güzel geri dönüşler aldığını anlatan Türkü Akbayram, yakınlarının ‘oh be sonunda’ ifadelerini kullandığını, babasının tarzıyla şarkı söyleyeceğini düşünen belirli kesime de varlığını anlatarak, ikinci ve üçüncü çalışmaları için şarkının seçiminin yapıldığını ve çok kısa bir zamanın ardından stüdyoda çalışmalarına yeşil ışık yakacağını açıkladı.

Türkü Akbayram’ın şarkıları

Türkü Akbayram, Hiçbiri şarkısı sonrasında 2020 senesinde Mavi Liman, Sarı Gelin, Yiğidim Aslanım ve Boşu Boşuna şarkılarını söyledi.

 

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:20
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TürküAkbayramEdipHiçbiri
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