Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?

Türk Halk Müziği’nin ön de gelen kadın ses sanatçılarından olan Özlem Özdil hakkında merak edilen bilgilere yazımızda yer verdik.

Özlem Özdil kimdir?

8 Aralık 1979 tarihinde Almanya’nın Hannover şehrinde dünyaya gelen Özlem Özdil, halk ozanlarından Dursun Özdil’in kızıdır ve aslen Kahramanmaraşlıdır. Babasından ilk kez bağlama dersleri alan Özdil, Sinan Çelik’in kendisini keşfetmesiyle beraber 17 yaşında Türkiye’ye geldi.

Türkiye’de Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi usta isimlerle beraber çalışmalar yaparak kendini daha da geliştirdi. Sesinin güzelliği ve şelpe tekniğini en iyi yapan bağlama sanatçılarından biri olarak kısa sürede tanınır hale geldi.

TRT’de ve özel kanallarda pek çok programa katılan Özdil, çok iyi derecede Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Albümleri

-Nani - Şubat2012

-Zamansız Yağmur - Kasım2004

-Gönlüm Dağlarda - Ağustos2000

-Yürü Be Haydar - Nisan1998

En popüler şarkıları

-Uzakların Türküsü - Temmuz1996

-Gül Düşer Gülün Üstüne

-Candan İleri

-Gönlüm Dağlarda

-Uzakların Türküsü

-Zamansız Yağmur

-Yürü Be Haydar

-Yaralar Beni

-Yine Dost Yaralanmış

-Sürgün

-Gam Yeme Gönül