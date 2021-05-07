Kuzeyin Oğlu ne demektir? Volkan Konak'a neden Kuzeyin Oğlu deniliyor, hikayesi ne?

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında, şair Hüseyin Öztürk, Volkan Konak’a “Kuzey’in Oğlu” lakabından dolayı dava açtı. Öztürk, “Kuzey’in Oğlu” adlı şiirin eser sahibinin kendisi olduğunu ve şiirin 1983 senesinde “Kara Şarkılar” isimli kitabında, 116-117. sayfalarda olduğunu bilirdi. Hüseyin Öztürk, Volkan Konak’ın da şiirinin parçası olan bu ibareyi farklı televizyon kanallarında, kliplerinde, intenet kanallarında izinsiz kullandığını iddia etti. Bunun yanı sıra Volkan Konak’ın kullandığı bu lakabın isminin önğne geçtiğini de bildirdi.

Sözcü’den alınan habere göre, Hüseyin Öztürk, Volkan Konak’ın bu durumdan haberdar olduğunu öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

“Davalı bir programda şiiri yazan kişinin ben olduğumu açıkça ifade etmiştir. Defalarca ricada bulunmama rağmen bu ibareyi bir daha kullanmayacağına dair ben de bir izlenim oluşturmuştur. Oyalandığımın farkına varınca bu davayı açma gereği doğdu.”

Bunların yanı sıra Hüseyin Öztürk’ün avukatı davalının bu kullanımı haksız rekabete neden olduğunu bildirdi. Açıklama yapan avukat şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim uzun yıllardır ‘Kuzeyin Oğlu' adıyla bir kitap yayımlamayı düşündüğü halde iltibas ve intihal oluşturacağı düşüncesiyle bu kitabını yayımlayamamaktadır. Davalı bu ibareyi 2011'de TPE'den (Türk Patent Ve Marka Kurumu) marka olarak adına tescil ettirmiştir. 70 bin lira tazminat ile davalının adına tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz.”

Volkan Konak ise açılan bu davanın 30 sene sonra açılmasının tuhaf olduğunu dile getirdi. Zaman aşımından dolayı dava reddi istedi. Volkan Konak’ın avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

“Davacının Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan bir tabir olan ‘Kuzeyin Oğlu' adını, sırf şiirin başlığında kullandı diye bir telif hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilime halk tarafından takılan bu lakap zamanla ad ve soyadı gibi kendisiyle bütünleşmiştir. Bu lakap sayesinde üne kavuşmuştur. Bu lakap müvekkilim açısından ayırt edici bir özellik kazanmış ve markalaşmıştır. Arama motoru google'da bu ibareyle yapılan aramada karşımıza çıkan Volkan Konak'tır. Halk benimseyince müvekkilim bu ibarenin marka tescilini yaptırmıştır. Davanın reddini talep ediyoruz.”

Açılan mahkemenin karar duruşmasında ise Hüseyin Öztürk’ün avukatı şu sözleri dile getirdi:

“Toplanan deliller kapsamına göre davalının TPE nezdinde bu markayı tescili kötü niyetlidir. Müvekkilimin ‘Kuzeyin Oğlu' isimli ibare üzerinde kullanımında hak sahibidir. Davalı müvekkilime ait eserin bu kapsamda sanatsal üretiminin kendi adına tescil ettirerek haksız olarak kullanılmaktadır. Davacı eserin hak sahibidir. Bu kapsamda davalı adına kötü niyetli marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gereklidir.”

Mahkeme sonuç olarak Volkan Konak’ı haklı bularak “Kuzey’in Oğlu” markasının ona ait olduğu kararını verdi.