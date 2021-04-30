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Kuzeyin Oğlu Mustafa Keser kimdir, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi, eşi kim?

Elazığ doğumlu usta türkücü Mustafa Keser ve eşi Nilüfer Keser izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok programda yer alan usta sanatçı hakkında tüm merak ettiklerinize haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:12
Kuzeyin Oğlu Mustafa Keser kimdir, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
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Ekranların sevilen sanatçısı Mustafa Keser aslen nerelidir, eşi Nilüfer Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşındadır? 

Mustafa Keser kim?

Mustafa Keser 1945 senesinde Elazığ Maden’de dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Maden’de tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi’nde almıştır. Babası da müzisyen olan sanatçı, küçük yaşlarda müziği ilgi duymaya başlamış; ortaokul ve lise yıllarında keman, bağlama, ud gibi çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğrenmiştir.

Askerliğin ardından İzmir’e yerleşen Keser, 1975 senesinde TRT’nin açtığı Amatör Ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982’ye kadar TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmıştır.

 

Mustafa Keser’in müzik hayatı

1982’de TRT'nin Yetişmiş Sanatçı sınavını bu defa Türk Sanat Müziği dalında kazanmıştır.1989 yılında TRT'den ayrılarak İstanbul'a yaşamaya başlamıştır.

Mustafa Keser’in evliliği

90’larda pek çok kanalda müzik programı yapan Keser, 1978 senesinde Nilüfer Keser ile evlendi. Nilüfer Keser ile olan bu evliliğinden 3 çocuğu olan sanatçı çeşitli film ve tv projelerinde de konuk olarak yer almıştır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:12
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