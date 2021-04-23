Kuzeyin Oğlu Mercan Erzincan kimdir, nereli? Mercan Erzincan kaç yaşında, evli mi?

Mercan Erzincan kimdir?

1976 senesinde Sivas’ta dünyaya gelmiştir. İlköğretimi bitirdikten sonra 1987 senesinde İTÜ Çalgı Eğitim Bölümüne başladı ve 1998’de temel bilimler bölümünden mezun oldu. İlk albümü Alican Ağıt’ı 1998’de çıkardı. 2003 senesinde Düşlerim Yol Alır, 2008’de de Mihman, 2012’de Seyir isimli albümünü hazırladı. 2002 senesinde Düzgün TV’de Türk Halk Müziği temalı programlar sundu. 2005’de Haliç Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Türk Halk Müziğinde Uyarlama Kavramı ve Dört Zeybek Ezgisi Üzerinde Müzikal Analiz konulu tez çalışmasını hazırladı.2007’de Sözümüz Var Şarkılarla 2008 yılında da Kırk Yamalı Bohça isimli Kadın Müzisyenler Grubunda 3 sene çalıştı. Birden fazla konser verdi. 2009 senesinde Yunanistan’da bulunan Labyrinth Musaical Workshop’ta Türk Halk Müziği Repertuvar öğretmeni olarak bulundu. Nazım Hikmet Akademisinde hala görev almaktadır.