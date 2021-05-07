Kuzeyin Oğlu Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Kibariye gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu programına bu hafta Kibariye konuk oldu. Kibariye hakkında merak edilen detaylar haberimizde. Kibariye kimdir?

Kibariye

Kibariye ,10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı köyünde dünyaya geldi. Asıl ismi Bahriye Tokmak olan sanatçının, 8 kardeşi vardır. Ailesi geçimini sağlamak için pamuk ve tütün toplayıcılığı yapmaktaydı. Ailesinin zor durumda olmasından dolayı okula hiç gidemedi. Akhisar’da bir gazinoda sahne almaya başladı. 1974 yılında İzmir’de bulunan bir pavyona sahne almak için gitti. Pavyon sahipleri,Kibariye’nin sesini dinlemeden gönderdi. İki yıl sonra tekrar aynı yere giderek pavyonun patron ile anlaştı .

1980 senesinde de halen İzmir’deki sahnelerde yer almaya devam etti. Daha sonra İzmir Fuarı’na gelen sanatçılar tarafından dikkatleri çekti. Turgut Akyüz ile Muzaffer Özpınar aracılığıyla tanışır. İstanbul’a gelince hayatı da değişecektir. Stardust Gazinosu’nda sahne almaya başlar.

1982 senesinde bir sinema filminde oynar. Daha sonra Kim Bilir isimli parça ile ün kazanır. 1990 yılına kadar 21 albüm yapar. Daha sonra çeşitli kanallarda program sundu. Fox Tv’de yayınlanan Ben Söylerim isimli ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte juri üyeliği yapmıştır. Atv’de yayınlanan Oryantal Star isimli yarışmada da jurilik yapmıştır.

Taksi şoförü olan Tunay Ürek ile 21 Aralık 1979’da evlenmiştir. Daha sonra Tunay Ürek’ten boşanan Kibariye, 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Birgül isminde bir kızı bulunmaktadır.