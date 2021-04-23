Kuzeyin Oğlu Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan kaç yaşında, evli mi?

Erdal Erzincan kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı Erzincan, 2 Mayısıs 1971 yılında Erzurum da dünyaya geldi. 1978 yılında usta-çırak geleneği ile bağlama çalmayı öğrendi. 1981 senesinde İstanbul’a taşındı. 1985 senesinde Arif Sağ Müzik okulunda bağlama dersi aldı. 1989’da İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında öğrenim görmeye başladı ve bu senelerde şelpe tekniği ile çalışmaya başladı.

Erdal Erzincan bu zamana kadar Töre, Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu, Al Mendil isimli 5 solo albümü çıkardı. Bunun yanı sıra Arif Sağ ve Erol Parlak ile Koln Flarmoni Orkestrası eşliğinde Almanya cumhurbaşkanı Roman Herzog korumasında Köln Flarmoni Salonundaki Concerto For Bağlama adlı konserleri 1997 senesinde albüm olarak çıkarıldı. 1998 yılında Tolga Sağ ve İsmail Özden'leTürküler Sevdamız, 2001'de Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik'le Türküler Sevdamız 2 adındaki albümleri çıkarıldı.

Hala Güvercin Müzik Yapım ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni yaptığı bir solo albümü de yakın tarihte çıkacak. Kendi ismini taşıyan özel müzik okulunda halk müziği alanında dersler vermektedir. Erdal Erzincan, Erzurumlu Emrah,Karacaoğlan,Garip Bektaş gibi isimlerin şiirlerini de bestelemiştir.

Albümleri

-Döngü

-Karasu

-Giriftar

-Bağlama orkestrası

- Girdab-ı Mihnet

-Kervan

-Al Mendil

-Anadolu

-Töre

Bestelerinden bazıları

-Gül Yüzünü Görüp Divane Oldum

-Şeytan Bunun Neresinde

-Feleğe Sordurayım

-Boşa Dönderdi

-Ağalar Gurbetten Geldim

En çok bilinen şarkıları

-Nem Kaldı

-Ağlasam mı

-Al Mendil

-Haktan Didar İsteriz

-Keklik Gibi

-Yar Senin Derdinden