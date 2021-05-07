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Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarının yeni programı ‘Kuzeyin Oğlu’ cuma akşamları evimizi şenlendirirken birbirinden farklı konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu akşamki konuğu şarkıcı Berkay ise izleyicilerin merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Berkay’ın nereli? kaç yaşında? evli mi? soruları internette dolaşırken en çok araştırılan ise Berkay’ın gerçek ismi oldu. İşte Kuzeyin Oğlu programına konuk olan Berkay hakkında her şey haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 20:21
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
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Magazin gündeminin yakından tanıdığı şarkıcı Berkay, sık sık kendini tanıtırken şimdi ise Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Kuzeyin Oğlu programına konuk oldu. Birbirinden güzel şarkıları ile müzik dünyasına adını yazdıran Berkay, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte şarkıcı Berkay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde

1981 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu memleketi Artvin Arhavi’dir.  1996 yılından bu yana annesiyle beraber İzmir’de yaşayan şarkıcı, 2009 yılından itibaren İstanbul’da yaşamaktadır.

Bodrum, Antalya, Çeşme ve Kuşadası gibi yerlerde albüm çalışmalarını düzenleyen şarkıcı yine tatil beldelerinde konserler verdi.

2010 senesinde ‘Ele İnat’ şarkısı ile en iyi sanatçı ödülüne layık görülen sanatçı 2012 yılında ‘Aşk Sadece’ şarkısını çıkardı.

30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da evlenen oyuncu 2013 senesinde futbolcu Caner Erkin’in modacı eşi Asena Erkin ile adı birlikte anıldı. Fakat şarkıcı kesin bir şekilde iddiaları yalanlamıştı.

Albümleri :

2010 – Ele İnat

2012 – Aşk Sadece

2013 – Doksana Bir Kala

Ödülleri :

2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek

2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – Türkiye Engelliler Deneği Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist

2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı




Son Güncelleme: 07.05.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
BerkayKuzeyin Oğluşarkıcı
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