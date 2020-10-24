Kuzey Yıldızı Sefer ölecek mi? Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılacak mı?

Kuzey Yıldızı Sefer Vuruldu Öldü mü?

17 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan Kuzey Yıldızı dizisin de Sefer her zamanki gibi eğlenceli bir şekilde olmuş olsa da dizinin son sahnesinde kendini feda ederek kurşunların önüne atlamıştı. Göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı vurulan ve dizinin hayranlarının merakla beklediği yeni bölümde seferin ölüp ölmeyeceği sorusunu akla getirdi.

Kuzey Yıldızı Dizisi Sefer Vurulunca Öldü mü Diziden Çıktı mı?

Toygan Avanoğlu’nun hayat verdiği Sefer karakteri Bulut’un tabancasından çıkan kurşunla vuruldu. Bulut’un asıl amacı Kuzey’i vurmaktı ancak Sefer gelen kurşuna göğsünü gerdi diyebiliriz. Tabiki de Sefer bu kurşun ile ölmeyecek. Sefer daha önceleri de birden fazla kurşun yemiş lakin ölmemişti. Bu sebepten dolayı Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılmayacak diyebiliriz.

Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı Dizisinden Ayrılacak mı?

Toygan Avanoğlu, Sefer karakteri ile diziye ayrı bir hava katmakta ve izlenme sayısını da arttıran bir karakter diyebiliriz. Bundan dolayı Sefer karakterinin kurşunla vurulmuş olmasından dolayı ölüp diziye veda etmesi imkânsız denilebilir.