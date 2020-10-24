İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Kuzey Yıldızı Sefer ölecek mi? Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve beğenilerek izlenilen Kuzey Yıldızı dizisinin son bölümünde büyük bir fedakarlık göstererek Bulut'un tabancasından çıkan kurşunların önüne atlayan Sefer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuş durumda.

24 Ekim 2020 Cumartesi 16:43
Kuzey Yıldızı Sefer ölecek mi? Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılacak mı?
Takip Et:

 

Kuzey Yıldızı Sefer Vuruldu Öldü mü?

17 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan Kuzey Yıldızı dizisin de Sefer her zamanki gibi eğlenceli bir şekilde olmuş olsa da dizinin son sahnesinde kendini feda ederek kurşunların önüne atlamıştı. Göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı vurulan ve dizinin hayranlarının merakla beklediği yeni bölümde seferin ölüp ölmeyeceği sorusunu akla getirdi.


Kuzey Yıldızı Dizisi Sefer Vurulunca Öldü mü Diziden Çıktı mı?

Toygan Avanoğlu’nun hayat verdiği Sefer karakteri Bulut’un tabancasından çıkan kurşunla vuruldu. Bulut’un asıl amacı Kuzey’i vurmaktı ancak Sefer gelen kurşuna göğsünü gerdi diyebiliriz. Tabiki de Sefer bu kurşun ile ölmeyecek. Sefer daha önceleri de birden fazla kurşun yemiş lakin ölmemişti. Bu sebepten dolayı Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılmayacak diyebiliriz.

Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı Dizisinden Ayrılacak mı?

Toygan Avanoğlu, Sefer karakteri ile diziye ayrı bir hava katmakta ve izlenme sayısını da arttıran bir karakter diyebiliriz. Bundan dolayı Sefer karakterinin kurşunla vurulmuş olmasından dolayı ölüp diziye veda etmesi imkânsız denilebilir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 16:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuzey YıldızıSefer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Sefer ölecek mi? Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılacak mı?
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
İnstagram reels uygulaması nedir? Instagram reels video nasıl yüklenir?
Memur olabilmek için aranan şartlar nelerdir? Memur olabilmek için yaş sınırı nedir?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu hakkında bilgiler
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
GSS borçları silinecek mi? GSS borcu olanlar dikkat!
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Alevlerin Ardından'a katılan Toprak Can Adıgüzel Kimdir? Ali karakteri kimdir?
MAPEG personel alımı başlıyor! MAPEG başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon başlangıç tarihi
Çumra ilçesi nereye bağlı? Çumra hangi bölgede?
Hangi Sendikaya Üyeyim? Sendika üyeliğim var mı? Sendika üyelik sorgulama işlemleri
Suriyeliler ülkelerine ne zaman dönecekler? Azez'de hazırlıklar başladı!
Engelli vatandaşlara müjde! Bakanlık duyurdu ev ve iş fırsatı
2020 yılı öncesi Bağ-Kur prim ödemeleri ne kadar? Geçmiş yıllara göre Bağ-Kur prim ücretleri
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.