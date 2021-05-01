Kuzey Yıldızı Sefer öldü mü, diziden ayrıldı mı? Toygan Avanoğlu diziden neden ayrıldı?

Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Kuzey Yıldızı dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin son bölümünde sefer karakterinin diziden ayrıldığı görüldü. Kuzey Yıldızı hayranları Sefer öldü mü, Kuzey Yıldızı Toygan Avanoğlu diziden ayrılacak mı, Toygan Avanoğlu diziden neden ayrıldı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Kuzey Yıldızı Sefer Öldü mü?

Eski milli basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, herkesi şaşırtarak bir anda oyunculuk dünyasına giriş yaptı. Babası mühendislik yapıyor ancak aynı zamanda Türk sanat bestekar olarak dikkat çekiyor. Annesi bir öğretmendir. Babası bir zamanlar Müjdat Gezen’den şan dersleri almış bir insandı. Babasını vefat etmesinin ardından Toygan Avanoğlu oyunculuğa başladı. Annesinin ve babasının olumsuz nedenlerden dolayı oyunculuğa bir türlü geçiş yapamadıklarını, sanatın onlardan kendisine miras kaldığını ve onların hayalini gerçekleştirmek için oyunculuğa adım attığını söyledi.

Toygan Avanoğlu Kimdir?

İlk kez Düşman Kardeşler isimli dizide rol alarak oyunculuk deneyimi yaşadı. Kendisini bir arkadaşı önermişti. Dolayısıyla Avanoğlu rolü kaptıktan sonra iyi bir performans göstermiştir ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kuzey Yıldızı dizisinin son bölümünde dizinin hayranları Sefer karakterinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Ancak hem dizinin yönetiminden hem de oyuncudan henüz herhangi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.

Eski bir basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, genç yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymuştur. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. İlk kez kanalizasyon adlı sinema filminde boy gösterdi. Sonrasında tiyatro çalışmalarında yer aldı. 2012 yılına gelindiğinde düşman kardeşler dizisinde boy gösterdi. Sonrasında meleklerin aşkı, yeni gelin, hanım köylü, güzel köylü, benim için üzülme ve Muhteşem Yüzyıl adlı dizilerde boy gösterdi. 2019 yılında ise aslı gibidir, Hababam Sınıfı yeniden ve Geçmiş Olsun adlı sinema filmlerinde başrol oynadı. Ayrıca Kedi Özledi, Hayati Tehlike, Deli Aşk, Ayla ve Yol Arkadaşım adlı filmlerde de kendisine yer buldu.