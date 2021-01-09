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Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yeri

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yeri haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 09-01-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:03
Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yeri
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 09.01.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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