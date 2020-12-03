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Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı çekim yerleri

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. İşte Kuzey Yıldızı çekim yerleri.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:17
Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı çekim yerleri
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey YıldızıShow Tv
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