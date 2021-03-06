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Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Kuzey Yıldızı’ yeni katılan ‘İvanka’ birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Dizi kadrosuna yeni dahil olan güzel oyuncu Alona Kral kim? Kuzey Yıldızı İvanka kaç bölüm kalacak?

06 Mart 2021 Cumartesi 20:05
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
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Cumartesi akşamları seyircisi ile buluşan Kuzey Yıldızı güçlü kadrosu ile Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Romantik komedi türündeki diziye yeni katılan ‘İvanka’nın kim olduğu merak eden izleyiciler aramalara koyuldu. Rus mafyasına yakalanan ve kaçmaya çalışan İvanka dizide yer alan diğer oyuncuların başına zor işler açarak yer alacaktır.

Alona Kral kimdir?

21 Ağustos 1981 Sinirya doğumlu oyuncu Rus kökenlidir. 39 yaşında ki Alona Kral, üniversite eğitimini Rusya’da tamamlayarak ekonomi okumuştur. Boğaziçi Üniversitesinde master yapmak istemesiyle Türkiye’ye gelen oyuncu Uğurkan Erez ile tanışarak ülkemizde mankenlik yapmıştır.

Halen mankenlik yaparak geçimini sağlayan güzel oyuncu uzun süredir Türkiye’de yaşamaktadır. Sporla yakından ilgilenen Kral, Türkiye’de yayınlanan birkaç dizide oynamıştır.  İlhan Zeytun ile evlenen oyuncunun 2 oğlu bulunmaktadır. Diyarbakırlı iş insanı ile evlenen Kral, daha sonra Müslüman olmuştur.

Alone Kral’ın instagram hesabı: @alonalal

Alona Kral yer aldığı diziler

2021 – Kuzey Yıldızı (İvanka)

2014-2016 – Filinta (Vivan)

2014 – Kaçak (Katerina)



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey YıldızıIvankaRusModelAlona Kral
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