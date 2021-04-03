Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan romantik, komedi türündeki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde beklenmedik olaylar yaşanmaya devam ediyor. Çekimleri Ordu ilinde gerçekleştirilen dizi her cumartesi akşamları saat 20.00’da izleyicisi ile buluşuyor. 58.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından dizi severler Yıldız’ın ölümü hakkında araştırmalara koyuldu. Dizide Kuzey ve Yıldız hayatının en mutlu günün yaşarken aslında son günlerini mi yaşadı?





Kuzey, dizide içinde kötü hislerle boğuşurken Yıldız’ın başına geldi. Yıldız ölümle mücadele ederken Kuzey ise kötü hislerinden kaynaklı Yıldız’ı koruyamadığı için kendisini suçlu bulur. Yıldız ise hastanede tedavi görmektedir.





Süreç Film’in yapımcılığındaki dizide Ersoy Güler yönetmen olarak görev almaktadır. Başrollerinde ise Yıldız karakterini canlandıran Aslıhan Güner yer alırken Kuzey karakterine can veren İsmail Demirci yer alıyor. Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi isimlerin yer aldığı dizi sevilerek izlenmeye devam ediyor.





'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' 4 Nisan 2021 saat 20.00’Da yeni bölümü ile Show TV ekranlarında yer alacak.