Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizi son olarak 29. Bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin her bölümü büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin yapımcılığını Süreç Film yaparken, yönetmenliğini Ersoy Güler yapmaktadır. Dizinin 30. Bölümü merak bekleniyor.

Dizinin yaz sezonunda ekranlarda olacağı söylenmişti. Ancak dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanmaması gündem olmuştu. Söylentilere göre dizinin aldığı düşük reytingler nedeniyle 31. Bölümle final yapacağı yönünde. Ancak dizinin Eylül ayıyla birlikte yeni sezonda ekranlarda olması da gündemde yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. Bölüm

Dizinin bu bölümünde Kuzey ve Yıldız arasındaki gerilimi bitirmek için huzurlu bir ortam elde etmeye çalışırlar. Huzur peşinde koşan iki aşığın huzur bulması oldukça zordur. Yıldız ve Kuzey bu zor günlerde Pamuk sayesinde gerçek bir aile olabilme yolunda ilerlemeye başlamıştır. İki tarafında ailesi yaylalara dönüp huzurlu bir ortam aramış ve mutlu görünmektedir. Ancak huzuru bulmak o kadar kolay olmayacaktır. İki deli aşığın başına öyle bir şey gelecek ki, zor bir seçim yapmak zorunda kalacaklar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu

Kuzey ve Yıldız’ın çalkantılı aşkını anlatan dizide iki farklı karakterde olan ikilin yaşadıkları anlatılmaktadır. Kuzey ve Yıldız birbirlerinden farklı gibi görünse de ikisindeki inat birbirinin kopyasıdır. İkilinin aileleri can dostudur. Bu nedenle sürekli tartışsalar da ikili bir şekilde aynı ortamda bulunur.

Zamanla iki deli aşığın inadı kırılacak ve birbirlerine olan aşkların sonunda kabul edecektir. Ancak iki aşığın bir araya gelmesinde karşılarına farklı engeller çıkar. İki aşığın bu engeller karşısında neler yapacağı ise büyük heyecana sahne olacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Aslıhan Güner (Yıldız Kadıoğlu)

İsmail Demirci (Kuzey Mollaoğlu)

Cezmi Baskın (Yaşar Kadıoğlu)

Ferda Kaynar (Hanife Kadıoğlu)

Hüseyin Soysalan (Şeref Mollaoğlu)

Uğur Demirpehlivan (Emine Mollaoğlu)

Toygan Avanoğlu (Sefer Kadıoğlu)

Aslıhan Kapanşahin (Mine Mollaoğlu)

Berfin Nilsu Aktaş (Gökçe Mollaoğlu)

Gizem Güneş (Feride Mollaoğlu)

Zeynep Kankonde (Pembe Mollaoğlu)

Özgün Karaman (Ömer)

Merve Şen (Nahide Kadıoğlu)

Ecem Çalhan (Kamer Mollaoğlu)

Burak Can (Poyraz Kadıoğlu)