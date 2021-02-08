Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak

Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yayınlanan son bölümünde Yıldız çok mutludur ancak içinde durduramadığı kaygıları vardır. Son bölümde Yıldız’ın hamile olması onu bir yandan çok mutlu ederken bir yandan da kaygılandırır. Kuzey ise Yıldız’ın üstüne titremektedir. Öbür yandan ise Nahide bebeğini kucağına almak üzere doğuma girmiştir.

Yıldız son bölümde hamile olduğunu öğrenmiş ve çok şaşırmıştır. Bir yandan ise içini endişe kaplamıştır. Kuzey ise baba olacağı için çok heyecanlı ve mutludur. Yıldız’ın hamileliğinde bir sıkıntı olmaması için tüm önlemleri en baştan almıştır. Öbür yandan Kuzey ise doktorun tavsiyelerini dinleyerek Yıldız’ın üzerine titremektedir ve Yıldız ile alakalı hassasiyetle kararlar almaktadır.

Dizinin son bölümünün yayınlamasının ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak eder oldu. Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu ve yapımcılığını Süreç Filmin yaptığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan, Toygan Avanoğlu, Uğur Demirpehlivan, Aslıhan Kapanşahin, Berfin Nilsu Aktaş, Gizem Güneş, Yasemin Hadivent, Zeynep Kankonde, Özgün Karaman, Merve Şen, Ecem Çalhan yer almaktadır. Dizinin yeni bölümü 13 Şubat Cumartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek.