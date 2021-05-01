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Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle!

1 Mayısıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 01-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:45
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle!
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölümüyle ekranlara geliyor. 1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:00’de yeni bölümüyle canlı olarak ekranlara gelecek dizide heyecan devam ediyor.

Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı dizinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayınını merakla bekliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölümüyle 1 Mayısıs Cumartesi günü yayınlanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kuzey, oğlunu gözünün önünden ayırmak istemeyecek. Kuzey’in bu çabası onun tüm çocuklarını aynı anda korumasının zor olacağı anlamına geliyor.

Kuzey aynı anda oğlu, kızları ve karısını koruyarak ailesinin mutluluğu için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Ancak herkesi ayna anda mutlu etmekte o kadar kolay olmayacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özet

Yaşadığı kazadan sonra zor günler geçiren Yıldız, bir yandan da Kuzey’e öfkelidir. İkili arasında kötü rüzgarlar eserken, ipler kopma noktasına geldi. Ancak Yıldız bir adım attı ve çift yeniden bir araya geldi.

Kuzey ise Yıldız’ı iyileştirmek ve onu mutlu etmek için çok çabaladı. Kuzey Yıldız ile bebeklerinin sağlığı için her şeyi iyi bir şekilde planladı. Yıldız ise bebeğini besleyemediği için üzgündür. Nahide, Yıldız’ın bu durumu görüp ona yardım eder.

Yıldız’ın sütünün gelmesi için Kuzey başta olmak üzere tüm aile seferber olmuştur. Nahide’nin önerdiği tüm otları bulmak için aile bireyleri arayışa girdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Kuzey ailesinin baskısıyla Yıldız ile küçük yaşta evlenir. Üniversite okumak için İstanbul’a giden ve orada başka biriyle evlenen Kuzey 20 yıl sonra eşinin onu terk etmesinin ardından kızı ve Yıldız’ın yanına döner. Ancak Yıldız onu büyük bir öfkeyle karşılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci yer alırken bu ikiliye Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan eşlik ediyor.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
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