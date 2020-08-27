Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Neler Yaşandı? Dizinin Yeni Sezon Tarihi!

Son olarak 29. Bölümü ile ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, bu bölümün ardından sezon finali yaptığını duyurdu. Dizi ekibi daha önceki açıklamalarında 31. Bölüm ile sezon finali yapacağını belirtmişti. 29. Bölümü yayınlanan dizi diğer bölümlerin yayınlanmayacağını açıklayan dizi ekibi, bu sezonu bu şekilde kapattıklarını ifade etti.
Dizinin bu şekilde sezona veda etmesi dizi severler tarafından üzüntü ile karşılanırken, dizinin yeni sezon yayına hayatının başlaması ile tekrar ekranlarda olması bekleniyor. Dizinin yeni sezonu için resmi bir açıklama yapılmazken, Eylül ayı itibariyle izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. Bölüm
Kuzey ve Yıldız aralarındaki sorunları çözmek adına terapiste başvurur. Uzman tavsiyesi alan ikili huzuru bulmaları gerektiğini düşünür. Olayların bitmediği bu ikili arasında huzur bulmak oldukça zor olacaktır. Bu konuda oldukça ciddi adımlar atan Kuzey ve Yıldız huzura erme konusunda başarılı olamazlar. Geçmişleri ile sürekli çekişme içerisinde olan çift bu konuda bir türlü orta noktayı bulamazlar. Ailelerin yaylaya çıkması ile her şey normal gözükürken, Sefer ve Nadide arasında yaşananlar ile birlikte olaylar birbiri ardına yaşanır. Bu olaylar arasında huzur bulmak ise imkansızdır.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları
Dizide rol alan oyuncular ise şu şekildedir:
- Aslıhan Güner (Yıldız Kadıoğlu)
- İsmail Demirci (Kuzey Mollaoğlu)
- Cezmi Baskın (Yaşar Kadıoğlu)
- Ferda Kaynar (Hanife Kadıoğlu)
- Hüseyin Soysalan (Şeref Mollaoğlu)
- Uğur Demirpehlivan (Emine Mollaoğlu)
- Toygan Avanoğlu (Sefer Kadıoğlu)
- Aslıhan Kapanşahin (Mine Mollaoğlu)
- Berfin Nilsu Aktaş (Gökçe Mollaoğlu)
- Gizem Güneş (Feride Mollaoğlu)
- Zeynep Kankonde (Pembe Mollaoğlu)
- Özgün Karaman (Ömer)
- Merve Şen (Nahide Kadıoğlu)
- Ecem Çalhan (Kamer Mollaoğlu)
- Burak Can (Poyraz Kadıoğlu)