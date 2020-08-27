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Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Neler Yaşandı? Dizinin Yeni Sezon Tarihi!

Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin son bölümünde neler yaşandığına dair açıklamalar geldi. Sezona noktayı koyan dizinin yeni sezonu hakkında detaylar belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Neler Yaşandı? Dizinin Yeni Sezon Tarihi!
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Son olarak 29. Bölümü ile ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, bu bölümün ardından sezon finali yaptığını duyurdu. Dizi ekibi daha önceki açıklamalarında 31. Bölüm ile sezon finali yapacağını belirtmişti. 29. Bölümü yayınlanan dizi diğer bölümlerin yayınlanmayacağını açıklayan dizi ekibi, bu sezonu bu şekilde kapattıklarını ifade etti.

Dizinin bu şekilde sezona veda etmesi dizi severler tarafından üzüntü ile karşılanırken, dizinin yeni sezon yayına hayatının başlaması ile tekrar ekranlarda olması bekleniyor. Dizinin yeni sezonu için resmi bir açıklama yapılmazken, Eylül ayı itibariyle izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. Bölüm

Kuzey ve Yıldız aralarındaki sorunları çözmek adına terapiste başvurur. Uzman tavsiyesi alan ikili huzuru bulmaları gerektiğini düşünür. Olayların bitmediği bu ikili arasında huzur bulmak oldukça zor olacaktır. Bu konuda oldukça ciddi adımlar atan Kuzey ve Yıldız huzura erme konusunda başarılı olamazlar. Geçmişleri ile sürekli çekişme içerisinde olan çift bu konuda bir türlü orta noktayı bulamazlar. Ailelerin yaylaya çıkması ile her şey normal gözükürken, Sefer ve Nadide arasında yaşananlar ile birlikte olaylar birbiri ardına yaşanır. Bu olaylar arasında huzur bulmak ise imkansızdır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu


Ordu’nun birbiriyle iyi anlaşan iki ailenin çocukları olan Kuzey ve Yıldız genç yaşlarda iki ailenin anlaşması ile birlikte nişanlanırlar. Üniversite okumak için İstanbul’a giden Kuzey, Yıldız’ı unutarak başka aşklara yelken açar. Bir başkası ile evlenip yuva kuran Kuzey, Ordu’da yaptıkları ile duyulur. Bu durum yüzünden iki yakın aile birbiriyle sıkıntılar yaşarken Yıldız ise aşk acısı ile kalakalmıştır. Evliliğinden 3 çocuğu olan Kuzey, karısı tarafından dolandırıldıktan sonra ortada kalmıştır. Ailesi tarafından bu evlilik yüzünden sevilmeyen Kuzey, elindekileri kaybetmesinin ardından 3 kızı ile birlikte Ordu’ya döner. Burada kendini kabul ettirmeye çalışan Kuzey’i istemeyen Yıldız ile ailenin arasında yaşanılanlar konu edilirken, Kuzey’in Ordu’dan gitmeye niyeti yoktur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları

Dizide rol alan oyuncular ise şu şekildedir:

  • Aslıhan Güner (Yıldız Kadıoğlu)
  • İsmail Demirci (Kuzey Mollaoğlu)
  • Cezmi Baskın (Yaşar Kadıoğlu)
  • Ferda Kaynar (Hanife Kadıoğlu)
  • Hüseyin Soysalan (Şeref Mollaoğlu)
  • Uğur Demirpehlivan (Emine Mollaoğlu)
  • Toygan Avanoğlu (Sefer Kadıoğlu)
  • Aslıhan Kapanşahin (Mine Mollaoğlu)
  • Berfin Nilsu Aktaş (Gökçe Mollaoğlu)
  • Gizem Güneş (Feride Mollaoğlu)
  • Zeynep Kankonde (Pembe Mollaoğlu)
  • Özgün Karaman (Ömer)
  • Merve Şen (Nahide Kadıoğlu)
  • Ecem Çalhan (Kamer Mollaoğlu)
  • Burak Can (Poyraz Kadıoğlu)

 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:55
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