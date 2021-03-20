Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm canlı izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 56.bölümü 20 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Kuzey Yıldızı ilk Aşk son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında yapılması beklenen düğün sonunda başlamak üzeredir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56.bölüm fragmanı

İki aile arasındaki bağların güçlenmesine yarayacak olan düğün için ailenin yakınları toplanmıştır. İki aile arasındaki sorunla son bulmuş ve sonunda sevenler birbirine kavuşacaktır. Kuzey düğün telaşına kapılan Yıldız’ın yokluğunda restorandadır. Yıldız Kuzey’i düşünerek bir karar alır ancak alınan bu kararın sonuçları istendiği gibi olmayacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56.bölümüyle 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00’de Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.