Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ta olaylar ilgi çekmeye devam ediyor. Dizinin 56. bölüm fragmanında Kuzey tersanede olan patlamanın etkisiyle yaralanıyor ve hastanede kalbi duruyor. Fragmanda yer alan görüntüler, izleyiciler üzerinde şok etkisi yarattı. Akıllara Kuzey’in ölüp ölmeyeceği sorusu geldi.

56. bölüm özeti

Yayınlanan fagmanda, Yıldız Kuzey’in geçirdiği kazadan kendisini sorumlu tutarak,vicdan azabı çekmektedir. Kuzey’in kalbinin durması herkesi şoka sorar. Yıldız bu olaydan sonra büyük feryatlar ile ağlamaya başlar. Kuzey’in kurtulup kurtulmayacağı ise yeni bölüm yayınlandığı zaman belli olacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Yıldız çocukluğundan beri Kuzey’i sevmektedir. Aileler çok yakın olmaları sebebiyle Kuzey ve Yıldız arasında yüzük takarlar. Fakat Kuzey üniversite okumak için İstanbul’a gider ve orada başka birine aşık olarak evlenir. Bu durum aileler tarafından öğrenilir ve kendi ailesi de olmak şartıyla Kuzey affedilmez. Yıldız ise ömrü boyunca Kuzey’i sevmeye yemin etmiş ve başka biriyle olmayı hiç düşünmemiştir. Kuzey üç kız çocuğu sahip olur fakat karısı onu aldatır. Kuzey ve karısının ayrılığından sonra, Kuzey çocuklarını alarak memleketine döner. Fakat geldiğinde umduğunu bulamaz. Yıldız onu geri göndermeye ve kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Kız çocukları ergenlik çağında olduğu için Kuzey hem onlarla hemde Yıldız ile uğraşmak zorunda kalır. Kuzey kendini affettirmeye, Yıldız ise affetmemeye yeminlidir.

Dizi oyuncu kadrosu

Yıldız: Aslıhan Güner

Kuzey: İsmail Demirci

Sefer: Toygan Avanoğlu

Nahide: Merve Şen

Mine: Aslıhan Kapanşahin

Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş

Feride: Gizem Güneş

Emin: Korcan Kol

Osman: Can Kızıltuğ

Kamer: Ecem Çalhan

Poyraz: Burak Can

Yaşar: Cezmi Baskın

Hanife: Ferda Kaynar

Şeref: Hüseyin Soysalan

Emine: Uğur Demirpehlivan

Pembe: Zeynep Kankonde