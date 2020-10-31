İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler hakkında bilgiler

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler hakkında bilgiler başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 31-10-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler hakkında bilgiler
Takip Et:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin Cumartesi günü yayınlanan bölümüne Işıl karakteri damga vurdu. Işıl karakteri dizideki ilk bölümü olmasına rağmen izleyicilerden tam not aldı.

Kuzey Yıldızı Işıl Kimdir?

Kuzey Yıldızı dizisindeki Işıl karakterini Ekin Su Cülcüloğlu canlandırmaktadır. Işıl dizideki ilk bölümünde Kuzey’in dertlerini dinledi ve onunla konuştu. Ancak Yıldız, ışıl ve Kuzey’i birlikte görünce kıskanmaya başladı.

Ekin Su Cülcüloğlu Kimdir?


Ekin Su Cülcüloğlu, 1996 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saran Cülcüloğlu, Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ekin Su Cülcüloğlu Işıl karakteriyle bu dizide İngiltere’den Ordu’ya ailesinin yanına gelen bir blogger rolünü oynamaktadır. 

Ekin Su Cülcüloğlu, Kuzey Yıldızı dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşıyor. Oyuncunun Işıl karakteriyle neler yapacağı merakla bekleniyor. 

    



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşılShow TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Garanti BBVA'dan efsane cuma kampanyası
Vitamin Bar nasıl açılır? Vitamin bar açılışı için gerekli malzemeler ne? Karlı bir iş mi, kazandırır mı?
Exatlon YouTubers sunucuları Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak kimdir?
Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için öneriler
Zuhal Topal’la Sofrada yeni yarışmacısı Elif Kaçar kimdir?
İzmir depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimleri açıklandı mı, belli mi?
Zümrüdüanka dizisinde Suhandan karakterine Pelin Abay hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Asuman karakterini kim canlandırıyor? Hazal Çağlar kimdir?
Eve rüzgar gülü sistemi kurarak elektrik üretimi nasıl yapılır?
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.