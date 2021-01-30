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Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde dikkat çeken Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberini 30.01.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:15
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin Cumartesi günü yayınlanan bölümüne Işıl karakteri damga vurdu. Işıl karakteri dizideki ilk bölümü olmasına rağmen izleyicilerden tam not aldı.

Kuzey Yıldızı Işıl Kimdir?

Kuzey Yıldızı dizisindeki Işıl karakterini Ekin Su Cülcüloğlu canlandırmaktadır. Işıl dizideki ilk bölümünde Kuzey’in dertlerini dinledi ve onunla konuştu. Ancak Yıldız, ışıl ve Kuzey’i birlikte görünce kıskanmaya başladı.

Ekin Su Cülcüloğlu Kimdir?

Ekin Su Cülcüloğlu, 1996 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saran Cülcüloğlu, Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ekin Su Cülcüloğlu Işıl karakteriyle bu dizide İngiltere’den Ordu’ya ailesinin yanına gelen bir blogger rolünü oynamaktadır. 

Ekin Su Cülcüloğlu, Kuzey Yıldızı dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşıyor. Oyuncunun Işıl karakteriyle neler yapacağı merakla bekleniyor. 

    



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
IşılShow TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
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