Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekilmektedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cengiz Bozkurt ve Cezmi Baskın gibi sevilen birçok isim yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Dizide Kuzey isminde bir kişinin Yıldız ile istemeden evlendirilmesi ve sonrasında başka birine aşık olmasını anlatmaktadır. Yıldız, Kuzey’e karşı aşk ile karışık duygular hissetmektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri Ordu’da yapılmıştır. Ordu’ya bağlı Çambaşı Yaylası çekim alanı olarak kullanılmaktadır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu

Aslıhan Güner

Cengiz Bozkurt

İsmail Demirci

Cezmi Baskın

Ferda Kaynar

Uğur Demirpehlivan

Hüseyin Soysalan

Toygan Avanoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Berfin Nilsu Aktaş

Gizem Güneş