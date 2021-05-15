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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi başrol oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?

64. bölümü ile bu akşam final yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncuları ve çekim yeri oldukça merak ediliyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? İşte cevabı…

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:20
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi başrol oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi çekim yeri

Dizi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekiliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları

Yıldız Kadıoğlu (Aslıhan Güner)

Köprünün üstünde ki 2 inatçı keçiden birisi. O köprüyü senelerdir bırakmayan, her gün köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, 30’lu yaşlarının ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadın. Kuzey’in dönüşü ile, senelerdir pas tutan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, 20 sene önceki genç kız değil artık. Aşkı nasıl ki küllenmedi ise, öfkesi de küllenmeyecektir.

Aslıhan Güner kim, kaç yaşında?

17 Aralık 1987 tarihi doğumlu olan Aslıhan Güner, çocukluğundan itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitim ile başlamıştır.

Aslıhan Güner daha 16 yaşında iken The İmam isimli film ile ekran macerasına başlamış, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etmiştir. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza isimli sinema filmleri ile beyazperde de başarısını göstermiştir.

Kuzey Mollaoğlu (İsmail Demirci)

Köprünün üstünde ki 2 inatçı keçiden birisi, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adam. Şimdi, seneler sonrasında memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri döndü. Hem kızları ile, hem kendi  kendine sırt çevirmiş köylü ile uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendisini?

İsmail Demirci kim, kaç yaşında?

1984 senesi Ankara doğumlu olan İsmail Demirci, 2009 senesinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010’da Cemal Şan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘’Türkan’’ dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiş sonrasında, en son 2018 senesinde Uluç Bayraktar’ın yönettiği, başrol kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’ın yer aldığı ‘’Çarpışma’’ isimli dizide Galip karakterini canlandırmıştır.

İlk sinema deneyimi, 2014’te ‘’Tut Sözünü’’ isimli film olmuş sonrasında, 2016 senesinde ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 senesinde yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun yaptığı ‘’Posta Kutusu’’ isimli filmde oynamış ve performansı ile Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

Yaşar Kadıoğlu (Cezmi Baskın)

Yıldız’ın 50 yaşlarındaki babası Yaşar Kadıoğlu’dur. Önceden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, 20 sene önce en azılı düşmanı olmuştur. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişi ile hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlendi.

Cezmi Baskın kim, kaç yaşında?

11 Mart 1949 tarihinde doğan Cezmi Baskın LCC Tiyatro Okulu'nda eğitimini tamamlamıştır.

Emine Mollaoğlu (Uğur Demir Pehlivan)

Şeref’in güler yüzlü, pamuk kalpli eşi. İdareci bir kadındır Emine. Öyle ki kocasının bütün Kadıoğulları’na karşı açtığı savaşta her zaman onun yanında gibi duruyor olsa da aslında gizli gizli Hanife Kadıoğlu ile görüştüğü yetmezmiş  gibi oğlu Kuzey’ ile de senelerdir görüşüyor.

Uğur Demir Pehlivan kim, kaç yaşında_

1963 yılında doğan Uğur Demir Pehlivan, 1989 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi GSF / Sahne Sanatları Bölümü / Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Mine Mollaoğlu (Aslıhan Kapanşahin)

Evin en küçük kızı, babasının nazlısı, ablalarının baş belası. 16 yaşındadır ve liseye gidiyor. Ailesine göre Emine, arkadaşlarına göre Mine’dir. Moda dergilerini karıştırarak ünlüleri stalk’lamayı kendine görev edinmiştir. Kim nerde ne yemiş, ne giymiş, hangi after partide boy göstermiş hepsi Mine’den sorulur.

Aslıhan Kapanşahin kim, kaç yaşında?

02 Aralık 2000’de doğmuştur . Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur

Gökçe Mollaoğlu (Berfin Nilsu Aktaş)

Babasının biricik ortanca çiçeği. Adı gibi gök mavisi gözleri var.  18 yaşında, lise son sınıf öğrencisi. Renkli kişiliği sayesinde girdiği her ortama ayak uydurmayı başarıyor. Deli dolu, ele avuca sığmayan bir kız. Bu “taşkın”lığı, Kuzey’in başını çokça belaya sokuyor.

Berfin Nilsu Aktaş kim, kaç yaşında?

1998 Ankara doğumlu olan başarılı oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Güzel oyuncu 2018 senesinde Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jürilik yaptığı Geleceğin Starı yarışma programıyla adını duyurmuştur. Oyunculuk hayatında Pantene, Conetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında oynadı.

Feride Mollaoğlu (Gizem Güneş)

Kuzey’in, Yıldız’ı terk ettikten sonra, annesi ile evlendiği yaştadır Feride. Üniversitede edebiyat bölümünde eğitim alıyor. Babasının ilk göz ağrısı, 3 kız kardeşin en büyüğü. Yaşadıkları bu kara günlerde babasının en büyük destekçisi ve sırdaşıdır.

Gizem Güneş kim, kaç yaşında?

30 Kasım 1995’te dünyaya gelen Gizem Güneş 1.70 boyundadır. Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümü mezunudur.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:20
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