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Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm tek parça izle!

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm tek parça izle! haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 16 Mayıs 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 01:28
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm tek parça izle!
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölümüyle ekranlara geliyor. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00’de yeni bölümüyle canlı olarak ekranlara gelecek dizide heyecan devam ediyor.

Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı dizinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayınını merakla bekliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. Final bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm özet

Kuzey ve Yıldız yeni bir maceranın peşindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanan Kuzey ve Yıldız arasındaki kara bulutlar artık son bulacak ve mutlu bir gün, hayat onları beklemektedir.

Tüm küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği bayram gününde büyük bir heyecan yaşanacaktır. Başlangıcı çok güzel olan bugünde aşıklarımızı kara bulutlar yalnız bırakmayacaktır. Ancak o kadar güzel bir haber gelecek ki, Kuzey ve Yıldız masalı gücünü bir kez daha gösterecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özet

Güney bebek, farkında olmasa da çok büyük bir badire atlatmıştır. Yaşanan bu olay Kuzey’in kızları başta olmakla beraber herkese ders olmuştur. Kuzey oğlunu gözünün önünden ayırmaz. Ama Kuzey’in çabası çocuklarını korumak için yeterli olmayacaktır.

Kuzey oğlunun, kızlarının ve aşkının mutluluğu için elinden geleni yapmaktadır. Ancak herkesi aynı anda mutlu etmek hiç kolay değildir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Kuzey ailesinin baskısıyla Yıldız ile küçük yaşta evlenir. Üniversite okumak için İstanbul’a giden ve orada başka biriyle evlenen Kuzey 20 yıl sonra eşinin onu terk etmesinin ardından kızı ve Yıldız’ın yanına döner. Ancak Yıldız onu büyük bir öfkeyle karşılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci yer alırken bu ikiliye Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan eşlik ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 16.05.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
FragmanShow TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
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