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Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitti mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, neden bitiyor?

Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitti mi soruları gündem oldu. Dizinin sevenleri Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yapacak mı sorularını araştırmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden izleyicilere kötü haber geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölümüyle 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ekranlara veda ediyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 21:16
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitti mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, neden bitiyor?
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Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk her bölümüyle çok beğeniliyordu. Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı diziden üzücü haber geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölümüyle final yapacağını duyurdu. Her Cumartesi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarından yayınlanan dizi 64.final bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?

Mayıs ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yaz dönemi başlıyor. Yaz dönemiyle birlikte bazı yapımlar final yapmaya başladı. Bu yapımlarından biri de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00 yayınlanacak ve ekranlara final bölümüyle veda edecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden final yapıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final kararının ardından bu kararın nedeni merak konusu oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final kararı tamamen senaryo gereği olarak görülüyor. Sevilen dizi reytinglerde de oldukça başarılı olsa da, senaryonun tamamlanması nedeniyle 64.bölümüyle final yapacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm özeti

Kuzey ve Yıldız yeni bir maceranın peşindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanan Kuzey ve Yıldız arasındaki kara bulutlar artık son bulacak ve mutlu bir gün, hayat onları beklemektedir.

Tüm küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği bayram gününde büyük bir heyecan yaşanacaktır. Başlangıcı çok güzel olan bugünde aşıklarımızı kara bulutlar yalnız bırakmayacaktır. Ancak o kadar güzel bir haber gelecek ki, Kuzey ve Yıldız masalı gücünü bir kez daha gösterecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ne?

Yıldız Kuzey’i çocukluğundan beri sevmektedir. İki inatçı karaktere sahip olan ikili bir şekidle bir araya gelir ve aile dostlarının da tanışmasıyla söz yüzüğü takarlar. Ancak Kuzey üniversite okumak için gittiği İstanbul’da bir başkasıyla evlenir ve köye dönmez. 20 sene sonra köye dönen Kuzey karısından ayrılmış bir başına kızlarıyla kalmıştır. Köye dönen Kuzey kendisini terk eden karısının acısını atlatmış ve Yıldız’ı gördüğünde ise eskiler aklına düşer.

Kuzey ilk aşkını yeniden kazanmak için uğraşır ve iki inatçı aşık sonunda bir araya gelir. Yıllar sonra bir araya gelen çiftin başını aksilikler bırakmaz.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin yer aldığı dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi sevilen oyuncularda yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölüm izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 14.05.2021 21:16
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