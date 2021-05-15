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Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?

Show TV ekranlarında her Cumartesi seyircisiyle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapıyor. Bu haberden sonra birçok izleyici dizinin neden final yaptığını araştırmaya başladı. Peki 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? '. Detaylar haberimizde...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:39
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi, başrollerde Aslıhan Güner, İsmail Demirci ve Cezmi Baskın gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Kuzey Yıldızı Aşk ekranlara veda ediyor. 15 Mayıs Cumartesi günü 64.bölümüyle izleyici karşısına son kez çıkacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi neden final yapıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final kararı sonrasında dizinin takipçileri final kararının neden alındığını araştırmaya başladı. dizinin yapım şirketinden ve kanaldan herhangin bir resmi açıklama yapılmazken reyting sıralamalarında ilk 10’da zorlanmasından dolayı final kararının alındığı iddia ediliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölünde neler olacak?

Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğinde, beraber geçirecekleri ilk bayram sabahına uyanırlar. Kötü günleri arkalarında bırakmış, mutlu günler başlamış. Bütün küsler barışmış, dargınlıklar unutulmuş bayram gibi bir bayram yaşayacaklar. İlk başta her şey aynı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıkların peşini bırakmaz, Yıldız’ın kalbi yine kırılır. Ama öyle bir şey olurki; herkesin Kuzey Yıldız’ı masalının gücune bir kere daha inanır. Her masalın sonunda oldugu gibi gökten 3 elma düşer…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.Bölüm fragmanı



Son Güncelleme: 15.05.2021 13:39
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Yıldızı İlk AşkFinalShow Tv
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