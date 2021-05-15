İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle tek parça! Show TV

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle tek parça! Show TV haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:28
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle tek parça! Show TV
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölümüyle ekranlara geliyor. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00’de yeni bölümüyle canlı olarak ekranlara gelecek dizide heyecan devam ediyor.

Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı dizinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayınını merakla bekliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. Final bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm özet

Kuzey ve Yıldız yeni bir maceranın peşindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanan Kuzey ve Yıldız arasındaki kara bulutlar artık son bulacak ve mutlu bir gün, hayat onları beklemektedir.

Tüm küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği bayram gününde büyük bir heyecan yaşanacaktır. Başlangıcı çok güzel olan bugünde aşıklarımızı kara bulutlar yalnız bırakmayacaktır. Ancak o kadar güzel bir haber gelecek ki, Kuzey ve Yıldız masalı gücünü bir kez daha gösterecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özet

Güney bebek, farkında olmasa da çok büyük bir badire atlatmıştır. Yaşanan bu olay Kuzey’in kızları başta olmakla beraber herkese ders olmuştur. Kuzey oğlunu gözünün önünden ayırmaz. Ama Kuzey’in çabası çocuklarını korumak için yeterli olmayacaktır.

Kuzey oğlunun, kızlarının ve aşkının mutluluğu için elinden geleni yapmaktadır. Ancak herkesi aynı anda mutlu etmek hiç kolay değildir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Kuzey ailesinin baskısıyla Yıldız ile küçük yaşta evlenir. Üniversite okumak için İstanbul’a giden ve orada başka biriyle evlenen Kuzey 20 yıl sonra eşinin onu terk etmesinin ardından kızı ve Yıldız’ın yanına döner. Ancak Yıldız onu büyük bir öfkeyle karşılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci yer alırken bu ikiliye Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan eşlik ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 15.05.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanShow TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de

Popüler Haberler

Gönül Dağı Cemile karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Pınar Kaya kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle tek parça! Show TV
Bir Şansım Olsa başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Savaşçı 105. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle!
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Veysel (Semih Ertürk) kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Star TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 13 Mayıs 2021 Perşembe
Yeni Malatyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Malatya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 28.bölüm tek parça izle!
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2021 Eminevim nasıl bir sistem
Gönül Dağı dizisinin Zahide'si Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.