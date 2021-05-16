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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm tek parça Show TV 15 Mayıs 2021

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm tek parça Show TV 15 Mayıs 2021 haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm tek parça Show TV 15 Mayıs 2021 haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 09:30
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm tek parça Show TV 15 Mayıs 2021
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölümüyle ekranlara geliyor. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00’de yeni bölümüyle canlı olarak ekranlara gelecek dizide heyecan devam ediyor.

Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı dizinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayınını merakla bekliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. Final bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm özet

Kuzey ve Yıldız yeni bir maceranın peşindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanan Kuzey ve Yıldız arasındaki kara bulutlar artık son bulacak ve mutlu bir gün, hayat onları beklemektedir.

Tüm küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği bayram gününde büyük bir heyecan yaşanacaktır. Başlangıcı çok güzel olan bugünde aşıklarımızı kara bulutlar yalnız bırakmayacaktır. Ancak o kadar güzel bir haber gelecek ki, Kuzey ve Yıldız masalı gücünü bir kez daha gösterecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özet

Güney bebek, farkında olmasa da çok büyük bir badire atlatmıştır. Yaşanan bu olay Kuzey’in kızları başta olmakla beraber herkese ders olmuştur. Kuzey oğlunu gözünün önünden ayırmaz. Ama Kuzey’in çabası çocuklarını korumak için yeterli olmayacaktır.

Kuzey oğlunun, kızlarının ve aşkının mutluluğu için elinden geleni yapmaktadır. Ancak herkesi aynı anda mutlu etmek hiç kolay değildir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Kuzey ailesinin baskısıyla Yıldız ile küçük yaşta evlenir. Üniversite okumak için İstanbul’a giden ve orada başka biriyle evlenen Kuzey 20 yıl sonra eşinin onu terk etmesinin ardından kızı ve Yıldız’ın yanına döner. Ancak Yıldız onu büyük bir öfkeyle karşılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci yer alırken bu ikiliye Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan eşlik ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 16.05.2021 09:30
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Anahtar Kelimeler:
FragmanShow TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
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