Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63. bölüm izle tek parça! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm kesintisiz izle!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölümüyle ekranlara geliyor. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00’de yeni bölümüyle canlı olarak ekranlara gelecek dizide heyecan devam ediyor.

Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı dizinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayınını merakla bekliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölümüyle 8 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm özet

Güney bebek, farkında olmasa da çok büyük bir badire atlatmıştır. Yaşanan bu olay Kuzey’in kızları başta olmakla beraber herkese ders olmuştur. Kuzey oğlunu gözünün önünden ayırmaz. Ama Kuzey’in çabası çocuklarını korumak için yeterli olmayacaktır.

Kuzey oğlunun, kızlarının ve aşkının mutluluğu için elinden geleni yapmaktadır. Ancak herkesi aynı anda mutlu etmek hiç kolay değildir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özet

Yaşadığı kazadan sonra zor günler geçiren Yıldız, bir yandan da Kuzey’e öfkelidir. İkili arasında kötü rüzgarlar eserken, ipler kopma noktasına geldi. Ancak Yıldız bir adım attı ve çift yeniden bir araya geldi.

Kuzey ise Yıldız’ı iyileştirmek ve onu mutlu etmek için çok çabaladı. Kuzey Yıldız ile bebeklerinin sağlığı için her şeyi iyi bir şekilde planladı. Yıldız ise bebeğini besleyemediği için üzgündür. Nahide, Yıldız’ın bu durumu görüp ona yardım eder.

Yıldız’ın sütünün gelmesi için Kuzey başta olmak üzere tüm aile seferber olmuştur. Nahide’nin önerdiği tüm otları bulmak için aile bireyleri arayışa girdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir?

Kuzey ailesinin baskısıyla Yıldız ile küçük yaşta evlenir. Üniversite okumak için İstanbul’a giden ve orada başka biriyle evlenen Kuzey 20 yıl sonra eşinin onu terk etmesinin ardından kızı ve Yıldız’ın yanına döner. Ancak Yıldız onu büyük bir öfkeyle karşılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci yer alırken bu ikiliye Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan eşlik ediyor.