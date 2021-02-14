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Kuzey Yıldızı Halil İbrahim Kurum kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Kuzey Yıldızı dizisi Halil İbrahim Kurum’un kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuzey Yıldızı dizisi Ocakbaşı Sahibi’nin olduğu belli oldu.

14 Şubat 2021 Pazar 17:12
Kuzey Yıldızı Halil İbrahim Kurum kimdir?
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Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Kuzey Yıldızı tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Kuzey Yıldızı dizisi Halil İbrahim Kurum’un kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuzey Yıldızı dizisi Ocakbaşı Sahibi’nin olduğu belli oldu. Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner ile İsmail Demirci yer alıyor. Dizi Ordu’da çekiliyor.

Halil İbrahim Kurum Karakteri Kimdir?

Kuzey Yıldızı dizisine 51. Bölümde dahil olan Halil İbrahim, Ocakbaşı’nın yeni sahibidir. Oldukça komik ve eğlenceli biridir. Bu karakter gerçekten izleyiciler için sevilen bir karakter olacak gibi görünüyor. İlerleyen bölümlere bu karakterin ne kadar sevilen birine dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz.

Halil İbrahim Kurum Kimdir?

31 Aralık 1983 yılında Adana’da doğan başarılı oyuncu şu an 37 yaşındadır. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Sonrasında Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na katılarak oyunculuğa başlamıştır. Kendisi profesyonel olarak müzisyendir. Daha önce solist olarak birçok mekanda müzik yaptı. İlk kez 2017 yılında Yeni Gelin dizisinde kamera karşısına geçti. Bu dizide Baran karakterini canlandırdı. Daha önce Hindistan’da ve Almanya’da oyunculuk eğitimleri aldı. FC Menajerlik şirketine bağlı bir oyuncudur.

Halil İbrahim Kurum Yer Aldığı Yapımları

  • Yeni Gelin
  • Kuzey Yıldızı

Halil İbrahim Kurum Instagram Hesabı

Kuzey Yıldızı dizisine katılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncu, medya sektöründe aktif bir insandır. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan başarılı yıldız, Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Instagram’da 184 bin takipçisi olan Kurum, şimdiye kadar 340 gönderi paylaştı. Kendisine ulaşmak isterseniz @halilibrahimkurum adlı hesabı takip ederek ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Kurum Bekar mı?

Yeni Gelin dizisinde ilk kez kamera karşısı oyunculuk deneyimi yaşayan Halil İbrahim Kurum, Selma Keçik ile 1 sene oyunca beraber oldu. Aralarında tam 25 yıl vardı. İlişkilerini gözler önünde yaşamak istemediler. Aradaki yaş farkından dolayı ikili anlaşamadı ve bir süre önce ayrılma kararı aldılar. Kurum şu an bekardır ve hayatında kimse yoktur.

Halil İbrahim Kurum’un Dikkat Çeken Kıyafetleri

Başarılı oyunculuğunun yanında yakışıklı olmasıyla da gündeme gelen Halil İbrahim Kurum, giydiği kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Gerçekten çok ilginç bir tarzı vardır. İzleyiciler onun bu tarzını ve giydiği kıyafetleri sürekli merak etmektedir. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuzey Yıldızı dizisinde kendisine yer bulan başarılı oyuncunun özel yaşamına ilişkin detayları bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaştık. Oyuncu ile ilgili yeni gelişmeler olursa sitemizden sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:12
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