Kuzey Yıldızı Gökçe ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı Nilsu Berfin diziden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin sevilen karakteri Gökçe’yi canlandıran Nilsu Berfin Aktaş’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Gökçe karakterinin dizide hastalanması Gökçe diziden ayrılacak mı sorusunu akıllara getirdi.
Dizi ekibinden Gökçe yani Nilsu Berfin Aktaş’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Oyuncu Kadrosu
Aslıhan Güner
İsmail Demirci
Toygan Avanoğlu
Aslıhan Kapanşahin
Hüseyin Soysalan
Cezmi Baskın
Uğur Demirpehlivan
Ferda Kaynar
Merve Şen
Berfin Nilsu Aktaş
Burak Can
Ecem Çalhan
Özgün Karaman
Mert Yavuzcan
İnan Yılmaz
Zeynep Koltuk
Emrah Özdilek
Can Kızıltuğ
Şükrü Üçüncü
Korcan Kol
Son Güncelleme: 19.12.2020 20:09