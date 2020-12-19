Kuzey Yıldızı Gökçe ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı Nilsu Berfin diziden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin sevilen karakteri Gökçe’yi canlandıran Nilsu Berfin Aktaş’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Gökçe karakterinin dizide hastalanması Gökçe diziden ayrılacak mı sorusunu akıllara getirdi.

Dizi ekibinden Gökçe yani Nilsu Berfin Aktaş’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Oyuncu Kadrosu

Aslıhan Güner

İsmail Demirci

Toygan Avanoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Hüseyin Soysalan

Cezmi Baskın

Uğur Demirpehlivan

Ferda Kaynar

Merve Şen

Gizem Güneş

Berfin Nilsu Aktaş

Burak Can

Ecem Çalhan

Özgün Karaman

Mert Yavuzcan

İnan Yılmaz

Zeynep Koltuk

Emrah Özdilek

Can Kızıltuğ

Şükrü Üçüncü

Korcan Kol