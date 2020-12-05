Kuzey Yıldızı Gökçe neden dizide yok? Berfin Nilsu Aktaş diziden ayrıldı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümüyle yine beğenileri kazandı. Dizinin son bölümünde Gökçe Mollaoğlu karakterinin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Gökçe Mollaoğlu karakterine hayat veren oyuncu Berfin Nilsu Aktaş’ın son bölümde neden yer almadığı merak ediliyordu.

Güzel oyuncu konuyla ilgili açıklama yaptı. Aktaş, korona virüse yakalandığı için dizinin son bölümünde yer almadığını duyurdu. Güzel oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu da ifade etti.

Öte yandan Berfin Nilsu Aktaş’ın koronavirüse yakalanmasının ardından dizi setindeki diğer oyuncularında test yaptırdığı ve dizinin çekimlerine 1 hafta ara verildiği de açıklandı.