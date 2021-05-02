Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrıldı mı?

Kuzey Yıldızı dizisinde Feride karakteri çıktı mı?
Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılmadı. Dizide polis Feride'nin olduğunu söylese de bunun asıl sebebi güzel oyuncu Gizem Güneş'in koronavirüse yakalanmasıdır. 2 hafta karantinaya olan ve dizide yer almayacak olan Gizem Güneş için bir ayrılık sahnesi yazıldı. Fakat gelecek hafta büyük bir ihtimalle polis tekrar Kuzey'i arayarak Feride'nin ölmediğini söyleyecektir. Diziyi izleyenler Feride karakterinin diziden ayrıldığını düşündüler ama Feride Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılmadı.
Son Güncelleme: 02.05.2021 02:24