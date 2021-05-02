Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrıldı mı?

Kuzey Yıldızı dizisinde Feride karakteri çıktı mı?

TV ekranlarının sevilen dizisiİlk Aşk'takarakterini canlandıran'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Kuzey Yıldızı dizisinin 1 Mayıs günü yayınlanan bölümünde Mete, Serkan ve Feride'nin trafik kazası geçirmiş ve Polis Kuzey'i arayarak 'kızınız Feride hayatını kaybetti' demişti bu konuşmasının sonucunda Feride'nin diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başlandı.

Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılmadı. Dizide polis Feride'nin olduğunu söylese de bunun asıl sebebi güzel oyuncu Gizem Güneş'in koronavirüse yakalanmasıdır. 2 hafta karantinaya olan ve dizide yer almayacak olan Gizem Güneş için bir ayrılık sahnesi yazıldı. Fakat gelecek hafta büyük bir ihtimalle polis tekrar Kuzey'i arayarak Feride'nin ölmediğini söyleyecektir. Diziyi izleyenler Feride karakterinin diziden ayrıldığını düşündüler ama Feride Kuzey Yıldızı dizisinden ayrılmadı.