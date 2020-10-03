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Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ne? Ekinsu Kansu oynadığı diziler

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ne? Ekinsu Kansu oynadığı diziler hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 3 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz aratak Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ne? Ekinsu Kansu oynadığı diziler hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

03 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ne? Ekinsu Kansu oynadığı diziler
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Yeni sezona yeni isimler ile devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. En son Melis Sabah’ın katıldığı dizi kadrosuna son olarak Ekin Su Kansu’nun katıldığı duyuruldu. İzleyicilerin Miss Turkey 2017’den tanıdığı güzel isim Ekin Su Kansu yeni sezonda Kuzey Yıldızı dizisinde rol alacak.

Ekin Su Kansu kimdir?

1996 Ankara doğumlu olan Ekin Su Kansu, eğitimini Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu’nda gerçekleştirmiştir. Sonrasında Turizm ve Otelcilik Bölümü’nü tamamlayan Kansu, modellik yapmaya başlamıştır. 2017’de Miss Turkey’e katılan güzel model, Socia Ajansa kayıtlı oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir.


Güzelliği ile izleyicileri büyüleyecek olan Ekin Su Kansu birçok diziden teklif almasına rağmen tercihini Kuzey Yıldızı dizisinden yana kullandı.

Ekin Su kaç yaşında?

1996 doğumlu olan güzel model 24 yaşındadır.

Ekin Su Kansu hangi dizilerde oynadı?

Benimle Söyle adlı yarışmada jürilik yaparak dikkat çeken Ekin Su Kansu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ilk defa dizide rol alacak.



Son Güncelleme: 03.10.2020 19:15
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