İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...

Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 17 Ekim Cumartesi 19:15 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Yeni sezona yeni isimler ile devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. En son Melis Sabah’ın katıldığı dizi kadrosuna son olarak Ekin Su Kansu’nun katıldığı duyuruldu. İzleyicilerin Miss Turkey 2017’den tanıdığı güzel isim Ekin Su Kansu yeni sezonda Kuzey Yıldızı dizisinde rol alacak.

Ekin Su Kansu kimdir?

1996 Ankara doğumlu olan Ekin Su Kansu, eğitimini Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu’nda gerçekleştirmiştir. Sonrasında Turizm ve Otelcilik Bölümü’nü tamamlayan Kansu, modellik yapmaya başlamıştır. 2017’de Miss Turkey’e katılan güzel model, Socia Ajansa kayıtlı oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir.


Güzelliği ile izleyicileri büyüleyecek olan Ekin Su Kansu birçok diziden teklif almasına rağmen tercihini Kuzey Yıldızı dizisinden yana kullandı.

Ekin Su kaç yaşında?

1996 doğumlu olan güzel model 24 yaşındadır.

Ekin Su Kansu hangi dizilerde oynadı?

Benimle Söyle adlı yarışmada jürilik yaparak dikkat çeken Ekin Su Kansu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ilk defa dizide rol alacak.



Son Güncelleme: 17.10.2020 19:15
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Saç ekimi güncel fiyatları 2020
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler’in yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisindeki Suhandan karakteri kimdir? Pelin Abay nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?
İŞKUR KPSS şartı olmadan binlerce hastane personeli alacak! İş ilanları yayınlandı!
Kış ayları için en ekonomik ısınma yöntemi nedir?
Cori Gauff kimdir? Wimbledon'da Venus Williams'ı mağlup eden 15 yaşındaki tenisçi!
Kuaförüm Sensin 28 Haziran Cuma haftanın birincisi kim oldu? Kuaförüm sensin kim elendi?
2020 Turkcell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Yedinci Koğuştaki Mucize TV'de İlk Kez Çarşamba TRT 1'de
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Güz Masalı neden yayınlanmıyor? Güz Masalı final bölümü olacakmı? Kanal 7 Güz Masalı bitti mi, final yapacakmı?
Devlet tarafından öğrencilere yapılacak burs ve yardımlar 2020!
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2020
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.