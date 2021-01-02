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Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 2 Ocak 2021 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:15
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Yeni sezona yeni isimler ile devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. En son Melis Sabah’ın katıldığı dizi kadrosuna son olarak Ekin Su Kansu’nun katıldığı duyuruldu. İzleyicilerin Miss Turkey 2017’den tanıdığı güzel isim Ekin Su Kansu yeni sezonda Kuzey Yıldızı dizisinde rol alacak.

Ekin Su Kansu kimdir?

1996 Ankara doğumlu olan Ekin Su Kansu, eğitimini Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu’nda gerçekleştirmiştir. Sonrasında Turizm ve Otelcilik Bölümü’nü tamamlayan Kansu, modellik yapmaya başlamıştır. 2017’de Miss Turkey’e katılan güzel model, Socia Ajansa kayıtlı oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir.

Güzelliği ile izleyicileri büyüleyecek olan Ekin Su Kansu birçok diziden teklif almasına rağmen tercihini Kuzey Yıldızı dizisinden yana kullandı.

Ekin Su kaç yaşında?

1996 doğumlu olan güzel model 24 yaşındadır.

Ekin Su Kansu hangi dizilerde oynadı?

Benimle Söyle adlı yarışmada jürilik yaparak dikkat çeken Ekin Su Kansu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ilk defa dizide rol alacak.



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:15
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