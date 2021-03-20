İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yerleri neresi? Kuzey Yıldızı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yerleri neresi? Kuzey Yıldızı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 20.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:01
Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yerleri neresi? Kuzey Yıldızı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 20.03.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
İbo Show yeni bölüm, son bölüm izle Star TV 20 Mart 2021 Cumartesi - İbo Show 18. bölüm canlı izle
İbo Show yeni bölüm, son bölüm izle Star TV 20 Mart 2021 Cumartesi - İbo Show 18. bölüm canlı izle
Günlük burç yorumları; 21 Mart 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 21 Mart 2021 Pazar burç yorumları
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine Güliz Aybay hayat veriyor
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yerleri neresi? Kuzey Yıldızı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizi oyuncusu Selami kimdir? Eser Eyüboğlu hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ruhi Sarı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Sürekli iş göremezlik ödenek geliri ne zaman kesilir? 2021
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Mart 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterini İlayda Çevik canlandırıyor
TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cengiz Bozkurt kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Erdal Cindoruk biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.