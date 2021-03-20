Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yerleri neresi? Kuzey Yıldızı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.