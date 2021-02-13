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Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 13.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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