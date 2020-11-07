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Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? Bulut karakteri kimdir?

Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? Bulut karakteri kimdir? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 7 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? Bulut karakteri kimdir?
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Kuzey Yıldızı Dizisi Bulut Kimdir?

Oyuncunun gerçek adı Armağan Oğuz, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterine hayat vermektedir. Armağan Oğuz, Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız’ın okul arkadaşını canlandıracak ve dizide Bulut karakterini canlandıracak. Kuzey, Yıldız’a olan aşkından ötürü Bulut'u o kadar kıskanıyordu ki son bölümde darp etmişti.


Bulut ve yıldız geçmişte birlikte çok vakit geçirmiş ve o yıllarda yaşadıkları aşkı yeniden gündeme getirmişler. Ancak yıldız, Bulut’a Kuzey ile yeniden birlikte olduklarını söyleyince Bulut bu duruma biraz bozularak inanmak istemediğini söylemektedir.

Armağan Oğuz kimdir? Kuzey Yıldızı Bulut

Armağan Oğuz, 1984’de İstanbul'da doğdu. Yıldız'ın çocukluk ve okul arkadaşı Bulut rolüne hayat vermektedir. Liseyi başarılı okullardan biri olan İstanbul Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Oğuz, 2008’de Best Model Of Türkiye Yarışması'nda birinci oldu.

Şu an aktif olarak Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut rolünü oynamaktadır. Dizide Kuzey ile yıldız için çekişeceklerdir.



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
DiziBulutShow TvKuzey Yıldızı
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