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Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri Kimdir? Güneş Emir dizideki rolü ve hayatı

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri Kimdir? Güneş Emir dizideki rolü ve hayatı ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri Kimdir? Güneş Emir dizideki rolü ve hayatı hakkındaki güncel bilgileri 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 20:06
Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri Kimdir? Güneş Emir dizideki rolü ve hayatı
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Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı oyuncuları son günlerde merak edilmeye başlandı. Dizide önemli bir karaktere hayat vereceği Güneş Emir ise Şahika karakteri ile büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

Kuzey Yıldızı Şahika kimdir?

Şahika karakterinin diziye ne zaman katılacağı kesin olmamakla birlikte dizide büyük ses getireceği düşünülüyor.

Diziye konuk oyuncu olarak dahil edilmesi planlanan Şahika karakteri izleyici tarafından sevilen birisi haline gelirse dizide kalıcı olacağı söylentiler arasında bulunuyor.

Güneş Emir kimdir?

10 Mayısıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Emir İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimlerini sinema filmleri ile edinen Güneş Emir 2002 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile büyük ilgi toplayan Emir Deniz rolü ile üne kavuşmuştur.

Güneş Emir görev aldığı yapımlar

2020 – Kuzey Yıldızı (Şahika)

2014 – Paramparça (Solmaz)

2013 – İkinci Oğul Şüpheli (Başak)

2013 – Erkekler (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K (Melis)

2009 – Deniz Yıldızı (Deniz)

2002 – O Şimdi Asker (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 30.01.2021 20:06
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