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Kuzey Yıldızı dizisindeki Bulut karakteri Kimdir? Armağan Oğuz

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin severek izlediği Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak edilmektedir. Dizinin hayranları Bulut karakterinin gerçek adının ne olduğunu, daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldığını merak etmektedir.

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:07
Kuzey Yıldızı dizisindeki Bulut karakteri Kimdir? Armağan Oğuz
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Kuzey Yıldızı Dizisi Bulut Kimdir?

Oyuncunun gerçek adı Armağan Oğuz, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterine hayat vermektedir. Armağan Oğuz, Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız’ın okul arkadaşını canlandıracak ve dizide Bulut karakterini canlandıracak. Kuzey, Yıldız’a olan aşkından ötürü Bulut'u o kadar kıskanıyordu ki son bölümde darp etmişti.


Bulut ve yıldız geçmişte birlikte çok vakit geçirmiş ve o yıllarda yaşadıkları aşkı yeniden gündeme getirmişler. Ancak yıldız, Bulut’a Kuzey ile yeniden birlikte olduklarını söyleyince Bulut bu duruma biraz bozularak inanmak istemediğini söylemektedir.

Armağan Oğuz kimdir? Kuzey Yıldızı Bulut

Armağan Oğuz, 1984’de İstanbul'da doğdu. Yıldız'ın çocukluk ve okul arkadaşı Bulut rolüne hayat vermektedir. Liseyi başarılı okullardan biri olan İstanbul Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Oğuz, 2008’de Best Model Of Türkiye Yarışması'nda birinci oldu.

Şu an aktif olarak Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut rolünü oynamaktadır. Dizide Kuzey ile yıldız için çekişeceklerdir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey YıldızıShow TvBulutDizi
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