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Kuzey Yıldızı dizisinde Fahriye karakterini Ayçin İnci canlandırıyor

Kuzey Yıldızı dizisinde Fahriye karakterini Ayçin İnci canlandırıyor haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 6 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:10
Kuzey Yıldızı dizisinde Fahriye karakterini Ayçin İnci canlandırıyor
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Başrollerinde İsmail Demirci ile Aslıhan Güner’in oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine Ayçin İnci de dahil oldu. Diziye yeni dahil olan Ayçin İnci’yi dizinin hayranları merak içinde araştırmaya başladı. Sizin için diziye yeni dahil olan Ayçin İnci ve canlandıracağı Fahriye karakterini araştırdık.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi Fahriye Karakteri Kim?

Oyuncu, dizinin kadrosuna dahil olduğunu resmi ınstagram hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ancak, oyuncunun dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı henüz belli olmadı. Fahriye karakterinin dizide bütün dengeleri değiştireceği bilinmesine rağmen karakterle ilgili ayrıntılı bilgiler henüz bilinmiyor.

Ayçin İnci Kim?

3 Mayısıs 1980 İstanbul doğumlu olan oyuncu 40 yaşındadır. Oyuncu, Şahika Tekand Oyunculuk Atölyesi mezunudur. İlk dizi deneyimi 2003 yılı Kurşun Yarası isimli dizi ile olmuştur. Oyuncu ilk dizisi olan Kurşun Yarası isimli dizide Olimpia karakterini canlandırarak başrol oynamıştır. Kurşun Yarası isimli dizi 2005’te final yapınca, hemen Misi isimli diziye başrol olarak dahil olmuştur. Ayrıca, Coca Cola, Yapı Kredi, Turkcell, Garanti Bankası gibi markalara ait reklam filmlerinde de rol almıştır. Bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu son olarak 2019’da Kanal D’de ekrana gelen  Arka Sokaklar isimli dizide rol almıştır. Oyuncu, bu dizide Canan karakterini canlandırmıştır.

Ayçin İnci’nin yer aldığı diziler:

Kurşun Yarası (2003 – 2005)

Misi (2005)

Kara Duvak( 2007)

Oğlum İçin (2007)

Benim Annem Bir Melek (2008)

Mor Menekşeler (2011)

İbret-i Alem (2012)

Salih Kuşu (2013)

Tozlu Yollar (2013)

Ne Diyorsun (2014)

Üç Arkadaş (2014)

O Hayat Benim (2016 – 2017)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Arka Sokaklar (2019)

 

Ayçin İnci’ye ait resmi ınstagram hesabı

Aktif sosyal medya kullanıcıları arasında yer alan Ayçin İnci, resmi ınstagram hesabı üzerinden sürekli paylaşım yapıyor. Oyuncunun hesabında 541 gönderisi bulunurken, neredeyse 92 bin de takipçisi var. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizi kadrosuna katılan güzel oyuncunun resmi ınstagram hesabı: @aycininci şeklindedir.

Ayçin İnci evli mi ? Sevgilisi var mı?

Ayçin İnci 2007’de kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Mümtaz Taylan ile evlenmiş, 21 Mart 2012 tarihinde de boşanmıştır. Sonralarda 7 aylık birliktelik yaşadığı meslektaşı Serdal Genç ile 1 Temmuz 2013 yılında evlenmiş, 2015 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştır. Oyuncunun hayatında şuan da biri yok.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Fahriye karakterinin kıyafet ve elbiseleri

Ayçin İncin’nin dizide giyeceği elbise, gömlek, bluz, etek gibi giyeceği kıyafetler ile kullanacağı aksesuarların marka ve fiyatlarını ilerleyen günlerde detaylı olarak paylaşacağız.



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
Ayçin InciFahriyeKuzey Yıldızı
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