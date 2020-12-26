İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 26 Aralık Cumartesi 20:05 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:05
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı oyuncuları son günlerde merak edilmeye başlandı. Dizide önemli bir karaktere hayat vereceği Güneş Emir ise Şahika karakteri ile büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

Kuzey Yıldızı Şahika kimdir?

Şahika karakterinin diziye ne zaman katılacağı kesin olmamakla birlikte dizide büyük ses getireceği düşünülüyor.

Diziye konuk oyuncu olarak dahil edilmesi planlanan Şahika karakteri izleyici tarafından sevilen birisi haline gelirse dizide kalıcı olacağı söylentiler arasında bulunuyor.

Güneş Emir kimdir?

10 Mayısıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Emir İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimlerini sinema filmleri ile edinen Güneş Emir 2002 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile büyük ilgi toplayan Emir Deniz rolü ile üne kavuşmuştur.

Güneş Emir görev aldığı yapımlar

2020 – Kuzey Yıldızı (Şahika)

2014 – Paramparça (Solmaz)

2013 – İkinci Oğul Şüpheli (Başak)

2013 – Erkekler (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K (Melis)

2009 – Deniz Yıldızı (Deniz)

2002 – O Şimdi Asker (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGüneş EmirşahikaKuzey Yıldızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi
İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
İbo Show Saba Tümer kimdir, nereli? Saba Tümer kaç yaşında, gerçek adı nedir?
İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde?
İbo Show Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, gerçek adı nedir?
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Parti üyeliği nasıl, nereden sorgulanır? E-devlet Siyasi parti sorgulama işlemleri
Oyun konsollarına ilave yeni gümrük vergileri
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
Kadın sığınma evlerinde kimler kalabilir? Başvuru nasıl yapılır? Kadın sığınma evlerinde kalma ve başvuru şartları
Kimlik değişimi son tarihi ne zaman?
Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterini Ali Toptaş canlandırıyor
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ve oyuncuları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan’ın yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Batuhan Gelenler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.