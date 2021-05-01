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Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir'in hayatı!

Okurlarımızın merakla bekledikleri Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir'in hayatı! ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cumartesi günü yayınlanan 01-05-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir'in hayatı! başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:05
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir'in hayatı!
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Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı oyuncuları son günlerde merak edilmeye başlandı. Dizide önemli bir karaktere hayat vereceği Güneş Emir ise Şahika karakteri ile büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

Kuzey Yıldızı Şahika kimdir?

Şahika karakterinin diziye ne zaman katılacağı kesin olmamakla birlikte dizide büyük ses getireceği düşünülüyor.

Diziye konuk oyuncu olarak dahil edilmesi planlanan Şahika karakteri izleyici tarafından sevilen birisi haline gelirse dizide kalıcı olacağı söylentiler arasında bulunuyor.

Güneş Emir kimdir?

10 Mayısıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Emir İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimlerini sinema filmleri ile edinen Güneş Emir 2002 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile büyük ilgi toplayan Emir Deniz rolü ile üne kavuşmuştur.

Güneş Emir görev aldığı yapımlar

2020 – Kuzey Yıldızı (Şahika)

2014 – Paramparça (Solmaz)

2013 – İkinci Oğul Şüpheli (Başak)

2013 – Erkekler (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K (Melis)

2009 – Deniz Yıldızı (Deniz)

2002 – O Şimdi Asker (Sinema Filmi)




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:05
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KimdirGüneş EmirşahikaKuzey Yıldızı
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