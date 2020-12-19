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Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 19.12.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:05
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı oyuncuları son günlerde merak edilmeye başlandı. Dizide önemli bir karaktere hayat vereceği Güneş Emir ise Şahika karakteri ile büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

Kuzey Yıldızı Şahika kimdir?

Şahika karakterinin diziye ne zaman katılacağı kesin olmamakla birlikte dizide büyük ses getireceği düşünülüyor.

Diziye konuk oyuncu olarak dahil edilmesi planlanan Şahika karakteri izleyici tarafından sevilen birisi haline gelirse dizide kalıcı olacağı söylentiler arasında bulunuyor.

Güneş Emir kimdir?

10 Mayısıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Emir İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimlerini sinema filmleri ile edinen Güneş Emir 2002 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile büyük ilgi toplayan Emir Deniz rolü ile üne kavuşmuştur.

Güneş Emir görev aldığı yapımlar

2020 – Kuzey Yıldızı (Şahika)

2014 – Paramparça (Solmaz)

2013 – İkinci Oğul Şüpheli (Başak)

2013 – Erkekler (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K (Melis)

2009 – Deniz Yıldızı (Deniz)

2002 – O Şimdi Asker (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:05
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KimdirGüneş EmirşahikaKuzey Yıldızı
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