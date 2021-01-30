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Kuzey Yıldızı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?

Kuzey Yıldızı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 30 Ocak 2021 Cumartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
Kuzey Yıldızı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 30.01.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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