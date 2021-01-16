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Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Show TV Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri

16 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Show TV Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 16 Cumartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Show TV Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 16.01.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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