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Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 03.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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