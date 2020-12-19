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Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yerleri ve mekanları

Basının ve okurların dikkatini çeken Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yerleri ve mekanları başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 19.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi çekim yerleri ve mekanları
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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